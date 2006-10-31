Пентагон собирается контролировать интернет

Пентагон намерен взять под контроль интернет-блоги. Этим будет заниматься новое подразделение по связям с общественностью, в задачи которого входит информационно-пропагандистское обеспечение войны в Ираке и других событий, вызывающих повышенный общественный интерес.

Основные усилия создаваемого подразделения будут направлены на борьбу с "неточным" отражением событий в средствах массовой информации. Согласно заявлению Министерства обороны США, особое внимание в работе отдела будет уделено интернету, и интернет-блогам - в частности. Отдел будет отслеживать информацию круглосуточно; к его работе планируется привлекать известных политиков и лоббистов, которые начнут выступать в радио- и телеэфире, передает Би-Би-Си.

С помощью нового отдела американские военные хотят положить конец засилию антиамериканской пропаганды в интернете. По словам министра обороны Дональда Рамсфелда, это необходимо, пока американская армия в области информационно-идейного обеспечения своих операций справляется на "двойку с плюсом". Ранее он уже признавал, что "Аль-Кайеда" и другие исламистские экстремистские группировки более эффективно используют СМИ для ведения пропаганды, чем США. Как подчеркнул тогда глава министерства обороны США, преимуществом экстремистских группировок в информационной войне является их мобильность и оперативность, в то время как американская бюрократическая машина еще далеко не полностью освоила современные информационные технологии.

РБК