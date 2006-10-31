Беларусь намерена стать ядерной державой

Первая в Беларуси атомная электростанция начнет работу в 2015 году, заявил главный инженер концерна "Белэнерго" Александр СИВАК, сообщает Лента.Ру.

"Постоянный рост цен на природный газ, а это главный источник производства электроэнергии в Беларуси, не способствует укреплению экономики государства», – заявил А.СИВАК.

Вместе с тем он заверил, что без учета мнения жителей территории, на которой планируется разместить АЭС, строительство не начнется. «Наша страна больше всех пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, проведенным Национальной Академией наук, наблюдается тенденция изменения отношения людей к такому ходу реализации энергетической политики, как ввод атомных электростанций", - сказал он.

А.СИВАК отметил также, что в республике нет организаций, способных заниматься проектированием, строительством и эксплуатацией станции. Поэтому при создании АЭС Беларусь планирует воспользоваться услугами других государств. "Приоритет в данной ситуации будет отдан, я думаю, Российской Федерации", – подчеркнул главный инженер.

Глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО ранее заявлял, что Россия готова участвовать в создании атомной станции в Беларуси.

Подготовительные работы для постройки первого энергоблока атомной станции планируется начать в 2007 году.

Как сообщал заместитель генерального директора Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны" Анатолий ЯКУШЕВ, стоимость строительства электростанции составит примерно 2,2–2,6 миллиарда долларов. АЭС планируется соорудить в Могилевской области.

В восьмидесятые годы прошлого века в Белорусской ССР уже планировалось открыть атомную станцию, но эту идею оставили после аварии на Чернобыльской АЭС.

В настоящее время Беларусь до 80 процентов энергоресурсов покупает у России. Появление собственной АЭС, как ожидается, может обеспечить до 30 процентов республиканского энергопотребления к 2020 году.