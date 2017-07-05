В Ираке боевики ИГ казнили 200 мирных жителей, среди них были дети - СМИ

Террористы "Исламского государства" в городе Талль-Афар, расположенном в 50 километрах от Мосула, казнили 200 этнических туркманов, сообщает турецкое государственное издание "Анадолу".

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"Жители города пытались бежать в более безопасные регионы, но были схвачены и казнены", - сообщил замглавы Совета иракской провинции Найнава Нураддин Каплан.

По его словам, туркман содержали в тюрьмах в течении двух месяцев, после чего казнили. В числе казненных женщины и дети.

Издание поясняет, что ИГИЛ контролирует Талль-Афар с августа 2014 года. Террористы стремятся использовать местное население в качестве "живого щита" против армии Ирака.

В Ираке и Сирии регулярно находят массовые захоронения как жертв ИГИЛ, так и самих боевиков. В марте 2017 года огромная могила была обнаружена возле тюрьмы Бадуш в Мосуле. По данным правозащитников, боевики ИГИЛ убили там до 600 человек.