”Хеллоуин” обойдется американцам почти в $5 млрд

Нынешний "Хеллоуин" обойдется американцам почти в $5 миллиардов. По данным Национальной федерации розничной торговли, жители США потратили $4,96 миллиарда на то, чтобы отметить этот день "во всей красе" - в костюмах вампиров, масках привидений и придав соответствующий вид своим домам.

Праздничные траты на "страшилки" в этом году выросли почти на 50% по сравнению с прошлогодним уровнем. Средний детский костюмчик в стиле "вамп" обходится американским родителям в $40-60.

Но в этом году мода на "страшные" костюмы охватила и владельцев домашних животных - более трех миллионов американцев купили карнавальный наряд своим питомцам, потратив на каждый как минимум $17.

"Хеллоуин" по размерам трат становится в США вторым Рождеством, отмечают американские СМИ.

РИА "Новости"