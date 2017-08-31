В результате столкновения поездов в Польше украинцы не пострадали (видео)

Украинцев нет среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в Польше. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

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«Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30.08.17», - говорится в сообщении.

По сообщению СМИ, в результате столкновения товарного и пассажирского поездов на севере Польши на железнодорожной станции Сментово пострадали 28 человек.