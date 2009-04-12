Саакашвили увидел в карманах оппозиции деньги российских олигархов

Грузинскую оппозицию финансируют российские олигархи. Об этом заявил президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в интервью журналу Newsweek.

«Большая часть денег - миллионы долларов - приходит от российских олигархов», - сказал М.СААКАШВИЛИ, отвечая на вопрос об источниках финансирования грузинской оппозиции. Грузинский президент заявил, что у него имеются документальные подтверждения этому факту, отметив при этом, что пока не обнародовал их.

Президент Грузии, заявил, что не располагает информацией о том, с ведома ли российского правительства осуществляется такое финансирование. При этом М.СААКАШВИЛИ считает, что «российское правительство, вероятно, было бы счастливо видеть, как я покидаю свой пост», однако он полагает, что Россия склонна решить этот вопрос силовым способом.

«Я мог предположить, что некоторые военные авторитеты в России думают о том, чтобы напасть на Грузию сейчас, а позже заявить, что это я вторгся в Россию дабы отвлечь внимание своей оппозиции», - сказал М.СААКАШВИЛИ.