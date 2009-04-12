В Германии девушка упала в вольер с белыми медведями

Работники берлинского зоопарка спасли девушку, которая упала в вольер с белыми медведями, передает 5 канал. Сотни людей находились вокруг, но ничем не могли помочь.

Спасатели прибыли быстро и с помощью канатов вытянули девушку из бассейна. Впрочем, животным таки удалось несколько раз ухватить зубами посетительницу. Позже ее госпитализировали. Свидетели говорят, что работники зоопарка хорошо знали, что делать. Одни пытались отвлечь внимание медведей едой, другие - помогали пострадавшей.

Йоахим Беерле, свидетель: "Из-за всех этих историй с Кнутом и другими мишками, люди думают, что они белые и пушистые не только на вид, но и по характеру. Но нельзя забывать, что они все-таки хищники".

Белые медведи - едва ли не самые популярные животные в немецких зоопарках. А рождение их детенышей - это просто общенациональное событие.