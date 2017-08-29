В Британии впервые в истории на профессиональном стадионе провели соревнования по квиддичу (видео)

В Великобритании впервые в истории на профессиональном стадионе провели соревнования по квиддичу - игре, в которую играл известный литературный персонаж Гарри Поттер. Об этом говорится в сюжете ТСН. Восемь команд со всей страны собрались, чтобы определить чемпиона на стадионе, где обычно играют в регби.

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По поляне носились парни с зажатой между ногами, как метла, палкой. Летать игроки не могли, однако в остальном все было, как в книжках. В командах по 21 игроку, один мяч они пытаются забросить в кольцо соперника, а другим - выбить игроков команды-соперника.