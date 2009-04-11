Прокурор Кишинева отрицает применение пыток к задержанным

Молдавская оппозиция готовится в объявленному на воскресенье Либеральной и Либерально-демократической партиями и альянсом "Наша Молдова" совместному митингу на центральной площади Кишинева, сообщает РИА Новости.

«Нашим главным требованием к властям будет призыв отпустить всех арестованных (в уличных беспорядках 7 апреля – УНИАН)», - заявил вице-председатель либерал-демократов Александру ТЭНАСЕ. Кроме того, по его словам, участники митинга намерены требовать доступа адвокатов задержанных к спискам избирателей. Оппозиционеры утверждают, что у них есть свидетельства о пытках задержанных.

Прокурор Кишинева Серджиу КРОИТОР заявил, что «оппозиция специально нагнетает страхи у населения перед объявленным на воскресенье митингом». «Никаких пыток к задержанным не применяется. Допросы несовершеннолетних проводятся в присутствии родителей или их доверенных представителей. Многие уже отпущены по домам», - сказал прокурор.

По его словам, с некоторых взята подписка о невыезде, всем обеспечено право на защиту.

«Мы ведем работу с задержанными во время беспорядков в Кишиневе строго дифференцированно, в рамках закона», - заверил С.КРОИТОР.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 5 апреля в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые продолжались 6 и 7 апреля. Манифестанты не признавали результатов выборов, согласно которым за Коммунистическую партию, возглавляемую Президентом Владимиром ВОРОНИНЫМ, проголосовали 49,48% избирателей.

Ряд митингующих, кроме отмены итогов выборов, требовал присоединения Молдовы к Румынии. Полиция задержала около 200 участников массовых беспорядков в Кишиневе.

В результате беспорядков в Кишиневе почти полностью разгромлены здания президентской администрации и парламента. По словам лидера оппозиционного альянса “Наша Молдова”, бывшего мэра Кишинева Серафима Урекяна, восстанавливать парламент и администрацию будет строительная компания "Глоринал", принадлежащая сыну лидера коммунистов.