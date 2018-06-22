Молдавский оппозиционер: Погром организовали сами власти – как Гитлер в 1933 году

Вечером, когда здания власти находились под контролем полиции, кабинеты были цели, а утром – всем показали следы погрома… Эти провокации направлены против ЕС…

5 апреля в Молдове прошли парламентские выборы, завершившиеся победой Партии коммунистов, которую возглавляет Президент страны Владимир Воронин. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях и потребовала пересмотра итогов голосования, а также повторных выборов в парламент. Уже 6 апреля акции протеста захлестнули Кишинев. Митингующие разбивали камнями окна здания резиденции Президента и парламента. Воронин назвал массовые акции протеста попыткой государственного переворота и обвинил Румынию в причастности ко всем происходящим в стране событиям. "Во всех процессах, которые происходят у нас, замешана Румыния. Терпение тоже имеет границы. Нам известны авторы этих событий, часть из них сбежала", – заявил Президент. Два работника посольства Румынии в Молдове были объявлены персонами нон грата, власти заговорили о введении визового режима с Румынией.

Мы созвонились с лидером оппозиционного альянса “Наша Молдова”, бывшим мэром Кишинева Серафимом Урекяном.

Серафим Александрович, существует мнение, что акции протеста в Кишиневе были спровоцированы самой властью – чтобы снизить масштабы потенциальных протестов. Вы разделяете эту точку зрения?

Это и моя точка зрения. Так и есть. Ни одна оппозиционная партия, прошедшая в парламент, не участвовала в этих манифестациях и даже не призывала своих людей к участию. Мы ни при чем. Это власти.

А Президент Воронин обвиняет Вас, Влада Филата и других оппозиционеров в том, что вы вывели на площадь даже не своих сторонников, а “детей, школьников”…

Он всегда ищет и искал козлов отпущения. Но на этот раз ему это просто так не сойдет. Это не соответствует действительности.

Да, я во вторник вышел на площадь как бывший мэр столицы (руководил Кишиневом 11 лет с 1994-го по 2005 год) для того, чтобы остановить этот беспредел, видя, что творится в здании президентуры и парламента.

Происходят очень странные вещи. Скажем, после разгрома здания Президента, Воронин уже ведет приемы в своем кабинете. Здание разгромлено, а кабинет Президента не пострадал ни на йоту. Интересно и другое. В 8 часов вечера во вторник члены нашей фракции были в здании парламента. Тогда был разгромлен первый этаж здания и чуть-чуть второй. Они зашли в свои кабинеты, все было в порядке. К тому времени здание было уже в руках полиции и спецслужб. Но когда они пришли утром, все кабинеты были разграблены, вся мебель разломана, оргтехника вывезена и т.д. Кто это сделал, если здание было под контролем полиции и службы безопасности?

Это явно организованная акция сторонниками власти. В одном интервью для российского издания Воронин говорит следующее: “Мы приняли решение уступить им на один день все то, что столь для них вожделенно: кабинеты Президента, спикера парламента, зал парламентских заседаний, наши телефоны и оргтехнику. Мы приняли решение уступить им все то, на чем у них оканчиваются все представления о государственной власти”… Практически он заявил о том, что они осознанно все уступили, сдали. Это 1933 год, Германия. Вспомните Гитлера, когда он поджег Рейхстаг.

Правда ли, что среди протестующих встречались переодетые сотрудники милиции?

Не переодетая, а одетая милиция. У нас есть видеокадры, где полицейский стоит рядом с людьми, которые водружают флаги Евросоюза и Румынии над зданием президентуры. Есть кадры, где сотрудник службы безопасности Молдовы в эйфории выпивает шампанское у разбитого окна президентской резиденции. Есть кадры, где полицейский добывает камни из забора президентского дворца, чтобы людям было чем бросать туда. Есть кадры, как отступали полицейские, когда практически открыли доступ митингующим к зданиям и президентуры и парламента. Очень много доказательств, что там были замешаны спецслужбы – то ли полицейские, то ли другие – и люди с темным прошлым, недавно амнистированные Президентом.

А правда, что восстанавливать парламент и резиденцию Президента теперь будет строительная компания, которая принадлежит сыну Воронина?

Да, правда. Компания “Глоринал”.

Был проведен какой-то тендер?

Да какой тендер! О чем вы говорите?!

Воронин сказал, что Румыния якобы непосредственно замешана в этих акциях протеста. Он обвинил румынских студентов в манифестациях в Кишиневе и заявил, что чувствуется серьезная агентура…

Это абсолютно не соответствует действительности. Для того чтобы делать такие заявления, надо иметь какие-то аргументы. Пока никаких аргументов и доказательств нет. Ни одного румынского студента тут нет и не было.

Сейчас 220 молодых людей арестовано. Их терроризируют и избивают в этих полицейских участках, истязают, делая из них месиво.

Как Вы относитесь к тому, что молдавские власти объявили румынских дипломатов персонами нон грата и говорят о введении визового режима? Насколько ухудшатся румыно-молдавские отношения в связи с последними событиями?

Дело не только в самой Румынии. Румыния – еще и страна Европейского Союза. И фактически эта акция направлена не против Румынии, а против Европейского Союза. И все эти события ухудшат наши отношения не только с Румынией, а и с ЕС. Всем, кто знает Воронина, было понятно: декларация о том, что мы “проевропейская страна” – это хорошая мина при плохой игре. Все это уже стало явным.

Причастна ли, по Вашему мнению, к этим провокациям Россия?

Я далек от мысли, что России и Румынии нечем больше заниматься, как организовывать путчи. Это организовано властями для того, чтобы отвлечь внимание общественности от фальсификации выборов, от кризиса и усилить диктатуру в стране.

В некоторых СМИ появилась информация, что Россия снабжала Молдову спецсредствами для подавления путча…

Я тоже читал в прессе такую информацию. Не сам могу сказать ни нет, ни да. Слышал, слухи по городу ходят, но не видел. Доказательств у меня нет.

А доказательства о фальсификациях выборов у Вас есть? Депутат Европарламента Эмма Николсон, входившая в состав команды наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Молдавии, утверждает, что "результаты выборов были сфальсифицированы в ночь подсчета голосов". Притом что миссия международных наблюдателей заявила 5 апреля, что сами выборы прошли корректно и свободно…

У нас есть очень много достоверных данных о массовых фальсификациях. Даже мертвые голосовали. Во всех списках включены все мертвые, которые умерли в последние 10 лет. И конечно более 8% участников – по дополнительным спискам. Те, кто голосовал за рубежом – в Италии, Румынии, – 90% за коммунистов. Такого быть не может! Поэтому мы потребовали доступа к спискам. Избирательный списки тщательно прячутся коммунистами. И это дает основания полагать, что наши опасения справедливы.

А какие настроения сегодня в Кишиневе – больше пророссийские или проевропейские?

Согласно опросу общественного мнения, 76% населения Молдовы тяготеет к интеграции с Европейским Союзом. Что тут еще можно комментировать.

Как последние события повлияют на развитие отношений с Приднестровьем?

Надо укрепить меру доверия по обоим берегам Днестра, несмотря на происки коммунистов, коммунистической диктатуры в Молдове. Думаю, этот шок пройдет, страна войдет в мирное русло и будем работать на будущее.

Беседовала Анна Ященко