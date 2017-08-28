В КНДР готовятся к шестому испытанию ядерного оружия - СМИ

В Северной Корее вероятно готовятся к шестому испытанию ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальную разведывательную службу Сеула.

Издание отмечает, что южнокорейская разведка выявила активность, которая свидетельствует о том, что в тоннеле №4 готовятся к возобновлению строительных работ, приостановленных в 2016 году.

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"Национальное агентство разведки Сеула рассказал южнокорейским депутатам на закрытой парламентской сессии, которое выявило признаки того, что Северная Корея готовится к еще одному ядерному испытанию на своем подземном испытательном полигоне Пунгери", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея в субботу, 26 августа, осуществила запуск ракет в сторону Японии. Несколько ракет малой дальности пролетели в северо-восточном направлении около 250 километров и упали в Японское море.

Тихоокеанское командование армии США отметил, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности. Все три ракеты вышли из строя в полете, одна из них взорвалась почти сразу после запуска