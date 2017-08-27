Береговая охрана США спасла 18 человек у побережья Техаса после урагана

Береговая охрана США спасла 18 человек у берегов Техаса после прохождения урагана «Харви». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, вертолеты береговой охраны начали поиски, как только появилась возможность. Неподалеку от порта города Корпус-Кристи спасены трое человек с рыбацкой лодки, четверо — с баржи, и еще 11 человек с двух буксиров.

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По данным ведомства, в порту Корпус-Кристи затонуло множество судов, в связи с чем есть вероятность разлива нефтепродуктов или химикатов.

Ранее стало известно о жертвах урагана «Харви».