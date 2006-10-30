В Нигерии объявлен шестидневный траур
09:55, 30 октября 2006Мир
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Жертвами аварии Боинга стали 103 человека
|Фото АР
97 погибших – пассажиры авиалайнера, шестеро – люди, находившиеся на земле. Среди жертв катастрофы - духовный лидер нигерийских мусульман, два сенатора и несколько представителей власти.
По разным источникам, спаслись четверо или семеро пассажиров лайнера. “Боинг-737”, летевший в Сокото, упал 29 октября близ нигерийской столицы Абуджи почти сразу после взлета. По предварительным данным, причиной катастрофы стала плохая погода, передает ICTV.
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