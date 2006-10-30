Сербы одобрили новую конституцию
Этнические албанцы бойкотировали голосование
Граждане Сербии на общенациональном референдуме одобрили проект новой конституции, которая закрепляет статус провинции Косово как составной части страны.
Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, премьер-министр Сербии Воислав КОШТУНИЦА назвал результаты референдума историческим моментом, который определит новое будущее для его страны.
Согласно предварительным результатам референдума, 51,5% всех сербских избирателей проголосовали за новую конституцию.
Этнические албанцы, которые составляют большинство в Косово, осудили референдум и бойкотировали голосование.
В.Коштуница выразил убеждение, что Сербия доказала миру свою легитимность и показала, что ориентована на формирование демократического правового государства.
По его словам, новая конституция подтвердила тот факт, что провинция Косово является неотъемлемой составляющей Сербии. Двухдневный референдум относительно проекта новой конституции поддерживали правительство и все главные политические партии Сербии, которые считают, что он даст стране новый стимул.
Оппозиционные партии обвиняли правительство в чрезмерной торопливости и недостаточных консультациях относительно текста новой конституции.
В течение последующих нескольких дней сербский парламент официально провозгласит новую конституцию, после чего будут объявлены выборы.