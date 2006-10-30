Сербы одобрили новую конституцию

Граждане Сербии на общенациональном референдуме одобрили проект новой конституции, которая закрепляет статус провинции Косово как составной части страны.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, премьер-министр Сербии Воислав КОШТУНИЦА назвал результаты референдума историческим моментом, который определит новое будущее для его страны.

Согласно предварительным результатам референдума, 51,5% всех сербских избирателей проголосовали за новую конституцию.

Этнические албанцы, которые составляют большинство в Косово, осудили референдум и бойкотировали голосование.

В.Коштуница выразил убеждение, что Сербия доказала миру свою легитимность и показала, что ориентована на формирование демократического правового государства.

По его словам, новая конституция подтвердила тот факт, что провинция Косово является неотъемлемой составляющей Сербии. Двухдневный референдум относительно проекта новой конституции поддерживали правительство и все главные политические партии Сербии, которые считают, что он даст стране новый стимул.

Оппозиционные партии обвиняли правительство в чрезмерной торопливости и недостаточных консультациях относительно текста новой конституции.

В течение последующих нескольких дней сербский парламент официально провозгласит новую конституцию, после чего будут объявлены выборы.