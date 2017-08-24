Мартин Скорсезе станет продюсером нового фильма о Джокере с Джаредом Лето

Актеры Джаред Лето и Марго Робби сыграют в фильме про Джокера и Харли Квинн, сообщает Variety. Название картины, над которой работает студия Warner Bros., пока не раскрывается.

В режиссерские кресла приглашены Гленн Фикарра и Джон Рекуа, известные по ленте «Эта дурацкая любовь» и сериалу «Это мы». Переговоры с ними находятся на финальной стадии.

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Лето и Робби уже появлялись в образах Джокера и Харли Квинн – в фильме «Отряд самоубийц» (2016) о команде суперзлодеев.

Фикарра и Рекуа уже работали с Робби. Актриса сыграла у них в картине «Фокус», где также снимался Уилл Смит.

Мартин Скорсезе стал одним из продюсеров фильма о становлении Джокера.