"Попасть в мир блокбастеров и супергероев": в Сан-Диего стартовал международный фестиваль поп-культуры (фоторепортаж)

Стартовал международный фестиваль поп-культуры San Diego Comic-Con International. «Прадедушка» всех комикс-фестов ежегодно превращает Сан-Диего в место паломничества преданных фанатов фантастики со всего мира. Одно из самых громких событий в мире современной индустрии развлечений проходит с 20 по 23 июля.

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За четыре дня здесь проходит более 700 различных событий, включая презентации новинок комиксов, цифровых и настольных игр, литературы, телесериалов, фильмов и анимации, мастер-классы, практическую конференцию, кинофестиваль. Гостями фестиваля становятся ведущие мировые деятели киноискусства, литературы, дизайна и шоу-бизнеса, включая актеров новейших фантастических блокбастеров Голливуда.

В этом году главным хедлайнером «Комик-Кона» станет студия Warner Bros., которая намерена порадовать публику какими-то любопытными новостями о кинематографической вселенной DC. Еще в прошлом году казалось, что голливудскому мейджору нескоро удастся вернуть свою супергеройскую франшизу на правильные рельсы. Сначала критики разгромили блокбастер «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а затем не оставили камня на камне и от «Отряда самоубийц». К работе над киносерией в срочном порядке был привлечен креативный директор издательства DC Comics Джефф Джонс, при поддержке которого студии ранее удалось построить успешную телевизионную вселенную.