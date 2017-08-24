Администрация Трампа рассматривает возможность ограничить выдачу виз гражданам 4 стран - СМИ

Администрация Трампа рассматривает возможность ограничения выдачи виз гражданам четырех стран, которые не хотят идти на взаимодействие с департаментом внутренней безопасности США в сфере депортации, передает Fox News.

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На данный момент неизвестно, о каких странах идет речь и каких категорий граждан могут коснуться ограничения, однако отмечается, что речь идет о странах, отказывающихся принимать выдворенных из США граждан.

Соответствующее предложение было направлено в Госдепартамент США.

Как сообщал УНИАН 21 августа, США приостанавливают выдачу американских виз по всей России на неопределенный срок.

«В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена.

1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок», - подчеркивается в сообщении посольства.