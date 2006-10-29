Казахский алфавит переведут на латиницу

Правительство Казахстана приняло решение по совершенствованию языковой госполитики, предусматривающие развитие казахского языка и перевод его алфавита на латиницу, сообщает NEWSru.

"В ходе обсуждения были выработаны направления по всем аспектам, предусматривающим развитие государственного языка в стране", - сообщила пресс-служба главы правительства по итогам заседания кабинета министров.

Согласно сообщению пресс-службы, в числе таких аспектов - "пропаганда (казахского) языка как символа, объединяющего всех граждан Казахстана, перевод делопроизводства на госязык, стимулирование госслужащих неказахской национальности, знающих язык, поддержка объектов образования в изучении языка по созданию учебников, методик и подготовки специалистов, развитие терминологической и технологической базы казахского языка".

Кроме того, на совещании "были обсуждены и меры, связанные с поручением президента о программах углубленного и интенсивного изучения английского языка и переводе на латиницу казахского алфавита".

Согласно принятому решению, заинтересованные ведомства до 15 декабря должны внести предложения по созданию центров обучения английскому языку и поэтапному внедрению программ углубленного обучения в общеобразовательных школах республики.