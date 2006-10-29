На выборах в Бразилии преимущество имеет нынешний президент

18:19, 29 октября 2006
Мир
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Участие в выборах является обязательным

В последнее воскресенье октября в Бразилии проводится второй тур крупнейших за всю историю выборов, в которых должны принять участие 125,9 миллионов избирателей.

Как сооабщает РИА «Новости», с раннего утра на избирательных участках Рио-де-Жанейро выстроились очереди граждан, которым предстоит назвать имя будущего президента 180-миллионной латиноамериканской страны. В 10 из 27 бразильских штатов и Федерального округа будут названы имена губернаторов.

Перед началом голосования почти ни у кого не осталось сомнения в том, что проиграть на выборах нынешнему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да СИЛВА позволит лишь роковой случай. Согласно данным опросов, он должен получить 61% голосов избирателей. Его главный конкурент, представитель оппозиции и бывший губернатор Сан-Паулу Жералду АЛКМИН может рассчитывать на поддержку 39% граждан, имеющих право голоса.

Участие в выборах в Бразилии является обязательным, и отказ от голосования по неуважительным причинам может привести к крупным штрафам и даже повлиять на потерю многих гражданских прав, в том числе, на право получения загранпаспорта. Согласно Конституции 1988 года, принятой после отмены военного режима, за три пропуска на выборах граждане лишаются права голоса.

 

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