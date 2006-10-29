Россия обогнала США по продажам оружия

Россия впервые со времен распада Советского Союза обошла Соединенные Штаты по объему договоров на поставки обычных вооружений в развивающиеся страны и вышла по этому показателю в мировые лидеры. Согласно докладу, подготовленному Исследовательской службой Конгресса США, в 2005 г. РФ заключила сделки на поставку оружия в развивающиеся страны на сумму 7 млрд долл., сообщают американские СМИ. Годом ранее объем такого рода соглашений составил 5,4 млрд долл. Главными покупателями российский вооружений являются, по данным США, Индия и Китай.

Второй в списке лидеров по поставкам идет Франция. В 2005 г. она подписала с развивающимися странами договора на сумму 6,3 млрд долл. США замыкают тройку лидеров (6,2 млрд долл.).

По данным Исследовательской службы Конгресса, крупнейшим покупателем обычных вооружений среди развивающихся стран в прошлом году была Индия - она заключила контракты на сумму 5,4 млрд долл. За ней следуют Саудовская Аравия (3,4 млрд долл.) и Китай (2,8 млрд долл.).

В 2004 г. объем сделок на поставки вооружений в развивающиеся страны составлял 26,4 млрд долл., в 2005 г. он вырос до 30,2 млрд долл. Долгие годы на этом рынке доминировали США.

Ежегодный доклад Исследовательской службы Конгресса США считается самым полным статистическим исследованием, не имеющим грифа секретности.

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