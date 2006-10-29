В Нигерии разбился самолет с сотней пассажиров на борту

15:50, 29 октября 2006
Мир
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Авария произошла на взлете

Возле аэропорта Абуджы, столицы Нигерии, разбился самолет нигерийской компании ADC. Об этом сообщило местное радио, которое призвало докторов срочно выехать к месту происшествия, передает Reuters.

По данным информагентства, при падении самолет загорелся. По предварительной информации, на борту лайнера могли находиться около ста десяти пассажиров.

Как уточняет AFP, авария произошла на взлете - самолет направлялся из Лагоса в Сокото через Абуджу.

Иные подробности происшествия пока не сообщаются.

Лента.ру

 

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