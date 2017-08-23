В иракском Таль-Афаре остаются более 30 тысяч гражданских

По данным ООН, в иракском городе Таль-Афар, за который сейчас идут бои между армией Ирака и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), остаются более 30 тысяч гражданских лиц. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщил в среду, 23 августа, на юге и востоке города организованы пункты распределения гуманитарной помощи, как сообщает DW.

Читайте такжеМэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом

В УВКБ ООН предостерегают, что гражданские лица могут быть использованы боевиками как живой щит во время наступления иракской армии, а также казнены. В ООН призывают организовать коридоры для вывода гражданских из города.

Как сообщалось, иракская армия и антитеррористические подразделения 22 августа вошли в Таль-Афара. Город долгое время был одной из цитаделей ИГ и остается последней целью в ряде поддерживаемых США операций в Ираке после освобождения Мосула. Пока что около трех четвертей города остаются под контролем исламистов, в частности крепость оттоманской эпохи в центре города. В расположенном в 80 километрах к западу от Мосула городе находится около двух тысяч тренированных боевиков, предполагают в армии Ирака. Таль-Афар имеет стратегическую важность, ведь расположен на пути поставок между Мосулом и Сирией.