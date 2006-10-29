Стихийное бедствие в Санкт-Петербурге

В Петербурге в результате шторма пострадали три человека, передает РИА «Новости».

"Один человек был придавлен на строительной площадке обрушившимися воротами. Еще два человека пострадали от падения деревьев. Все они госпитализированы в городские больницы", - сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Всего в результате ураганного ветра в северной столице упали около 200 деревьев, в том числе 73 обрушились на проезжие части, 31 - на линии электропередачи, 17 - на жилые дома. Кроме того, в городе упали пять рекламных щитов, произошел обрыв 14 линий электропередачи.

В результате наводнения были подтоплены три улицы.

В свою очередь Лента.русообщает, что в Санкт-Петербурге от холодного водоснабжения отключены четыре района, в которых проживает около миллиона человек.

Авария произошла около половины первого ночи, сообщили в воскресенье в городском управлении МЧС, уточнив, что она затронула Московский, Кировский, а также части Петродворцового и Красносельского районов.

В пятницу и субботу в Петербурге было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В ночь с пятницы на субботу уровень воды в Неве поднялся на 219 сантиметров выше ординара.