Авария американского эсминца: в США уволят командующего ВМС после инцидента с судном

В ВМС США планируют уволить вице-адмирала Джозефа Окойна с должности командира флота в связи с последними четырьмя столкновениями американских судов в Азии и гибели моряков. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

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Издание отмечает, что источники сообщили, что Окойна, который служил в Японии, уволят в среду, 23 августа.

Как сообщал УНИАН ранее, ракетный эсминец США USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии. Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.

В пресс-службе ВМС США сообщали, что десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" считаются пропавшими.

Водолазы нашли останки тел американских моряков с эсминца "John McCain S», но не в открытом море, где второй день продолжается поисковая операция.

Останки тел обнаружили, когда водолазов отправили осматривать повреждения корпуса корабля, который сейчас находится на военной базе в Сингапуре.