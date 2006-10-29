Белорусская оппозиция вышла на улицы Минска

Около 200 активистов оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ) проводят традиционное шествие по улицам Минска, приуроченное ко дню поминовения усопших.

Как передает РИА «Новости», мероприятие санкционировано и, по оценкам правоохранительных органов, проходит спокойно.

Шествия традиционно проходят в этот день, который в Беларуси называется "Деды", уже несколько десятков лет. Изначально шествие планировалось в память о репрессированных на территории Беларуси в 30-40-е годы прошлого века, однако со временем оно стало приобретать актуальный политический акцент.

Сегодня митингующие скандируют: "Свободу политзаключенным". В руках у них бело-красно-белые флаги и флаги с символикой Белорусского народного фронта. Шествие проходит через центральный проспект Минска - проспект Независимости - к урочищу Куропаты. Там захоронены жертвы репрессий 1930-х годов.

В урочище Куропаты установлены памятные знаки, а также памятная скамейка от американского президента Билла КЛИНТОНА, которую он открыл в ходе своего визита в Беларусь в 90-х годах. В урочище оппозиционеры проведут митинг в память о репрессированных и в поддержку сегодняшних политзаключенных.