Абрамович построит ”пятизвездочную” больницу

Губернатор Чукотки Роман Абрамович намерен построить в Москве больницу для богатых, пишет 29 октября британская The Sunday Times.

Комплекс зданий нового лечебного учреждения будет возведен на юго-западе Москвы на участке площадью более 3,5 гектара. В клинике будут работать 700 человек, она рассчитана на одновременный прием 400 больных, включая 80 пациентов, помещенных на стационарное лечение.

VIP-клиенты медицинского центра смогут разместиться в палатах площадью 67,5 квадратных метров. В каждом из этих номеров будут отдельная ванная комната, спальня, оборудованная плазменной панелью, доступом в Интернет и факсовым аппаратом, что позволит приболевшим бизнесменам управлять своими делами без отрыва от больничной койки.

По словам одного из руководителей проекта, новый госпиталь, строительство которого должно быть завершено до конца 2007 года, будет по удобству сравним с пятизвездочным отелем.

Как пишет газета, после начала работы нового центра состоятельным россиянам не придется больше уезжать за границу для получения медицинской помощи, соответствующей западным стандартам.

Стоимость данного проекта оценивается экспертами более чем в 110 миллионов долларов.

Лента.ру