В Германии конфисковали крупную партию экстази в виде головы Трампа
16:05, 22 августа 2017Мир
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Таблетки обнаружили 18 августа в городе Оснабрюк в земле Нижняя Саксония при осмотре фургона, за рулем которого находился 51-летний житель Австрии.
Полиция изъяла 5 тысяч таблеток / Local
Немецкая полиция конфисковала партию из пяти тысяч таблеток экстази в виде головы президента США Дональда Трампа общей стоимостью около 39 тысяч евро. Об этом сообщает CNN.
Таблетки обнаружили 18 августа в городе Оснабрюк в земле Нижняя Саксония при осмотре фургона, за рулем которого находился 51-летний житель Австрии.
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Мужчина вместе со своим 17-летним сыном приехал в Германию из Нидерландов, где предположительно и были приобретены наркотики. В настоящий момент оба пассажира фургона помещены под арест.
Как сообщал УНИАН, ранее в Нью-Йорке появилась скульптура Трампа, кормящего голубей твитами.
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