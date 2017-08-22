В Германии конфисковали крупную партию экстази в виде головы Трампа

Немецкая полиция конфисковала партию из пяти тысяч таблеток экстази в виде головы президента США Дональда Трампа общей стоимостью около 39 тысяч евро. Об этом сообщает CNN.

Таблетки обнаружили 18 августа в городе Оснабрюк в земле Нижняя Саксония при осмотре фургона, за рулем которого находился 51-летний житель Австрии.

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Мужчина вместе со своим 17-летним сыном приехал в Германию из Нидерландов, где предположительно и были приобретены наркотики. В настоящий момент оба пассажира фургона помещены под арест.

Как сообщал УНИАН, ранее в Нью-Йорке появилась скульптура Трампа, кормящего голубей твитами.