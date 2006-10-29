Сегодня в Болгарии проходит второй тур выборов президента страны.

Как передает РИА «Новости», на пост главы государства претендуют нынешний президент Георгий ПЫРВАНОВ и лидер националистической партии "Атака" Волен СИДЕРОВ.

В первом туре за Г.ПЫРВАНОВА и вице-президента Ангела МАРИНА проголосовало более 64% избирателей - почти в три раза больше, чем за В.СИДЕРОВА и вице-президента Павла ШОПОВА, набравших около 21,5% голосов. Так как явка избирателей не превысила необходимых 50%, был назначен второй тур, где показатель активности избирателей значения уже не имеет.

Правом голоса в Болгарии обладают около шести с половиной миллионов граждан.

По данным социологических опросов, обнародованным в минувшую пятницу частной телекомпанией БТВ, во втором туре Г.ПЫРВАНОВ может рассчитывать на 73-77% голосов , тогда как В.СИДЕРОВ - на 23-27%.

В случае победы Г.ПЫРВАНОВА, он станет первым президентом Болгарии после падения коммунистического режима в 1989 году, получившим второй президентский мандат подряд.