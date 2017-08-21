Маккейн отреагировал на инцидент с эсминцем "Джон Маккейн"
Сенатор Маккейн выразил признательность за работу поисково-спасательных команд.
Американский сенатор Джон Маккейн отреагировал на инцидент с ракетным эсминцем ВМС США John S. McCain («Джон Маккейн»), который назван в честь его отца и деда.
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«Синди (супруга Маккейна. — ред.) и я молимся за американских моряков на борту эсминца «Джон Маккейн» и признательны поисково-спасательным экипажам за работу. Признательны за работу поисково-спасательных команд», — написал сенатор в твиттере.
Ранее сообщалось, что американское военное судно столкнулось с нефтяным танкером у берегов Сингапура. В результате инцидента пострадали пятеро моряков, еще 10 числятся пропавшими.
Как отмечалось, разлива топлива и нефтепродуктов не произошло.
Cindy & I are keeping America's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg— John McCain (@SenJohnMcCain) August 21, 2017