Теракт в туристическом центре Барселоны: опубликованы фото и видео
23:55, 17 августа 2017Мир
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В сети публикуют фото и видео с места теракта в Барселоне.
По предварительным данным, погибли 13 человек, ранены десятки, более 80-ти обратились в больницы, – после того, как автофургон врезался в толпу людей на Рамбле, в туристическом в центре Барселоны.
Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk— Jordi Perez Colome (@jordipc) August 17, 2017
Vídeos de las ramblas pic.twitter.com/dIrhXWAXQl— Pablo #SÍ (@Pablo_Morante_) August 17, 2017
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Новость в сюжете: Теракт в Барселоне