Теракт в туристическом центре Барселоны: опубликованы фото и видео

23:55, 17 августа 2017
Мир
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В сети публикуют фото и видео с места теракта в Барселоне.

По предварительным данным, погибли 13 человек, ранены десятки, более 80-ти обратились в больницы, – после того, как автофургон врезался в толпу людей на Рамбле, в туристическом в центре Барселоны.

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Новость в сюжете: Теракт в Барселоне
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