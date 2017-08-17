Теракт в туристическом центре Барселоны: опубликованы фото и видео

По предварительным данным, погибли 13 человек, ранены десятки, более 80-ти обратились в больницы, – после того, как автофургон врезался в толпу людей на Рамбле, в туристическом в центре Барселоны.

Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk — Jordi Perez Colome (@jordipc) August 17, 2017 Vídeos de las ramblas pic.twitter.com/dIrhXWAXQl — Pablo #SÍ (@Pablo_Morante_) August 17, 2017