Мороз: сегодня членство в НАТО Украине ничего не даст

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ убежден, что сегодня членство в НАТО Украине “ничего не даст».

Об этом он сказал сегодня во время встречи со студентами Киевского Национального экономического университета, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Кстати, руководство НАТО не хочет сегодня рассматривать этот вопрос», - сказал А.МОРОЗ. По его словам, руководство НАТО в настоящее время «с удовлетворением воспринимает информацию о том, что в Универсале национального единства зафиксирована норма о развитии сотрудничества с НАТО на взаимовыгодных условиях».

В то же время, отметил А.МОРОЗ, «НАТО уже не справляется с теми вызовами, которые произошли после 11 сентября» 2001 года.

Он подчеркнул, что сегодня на вступлении Украины в НАТО настаивает «только одно супергосударство, которое за этим видит свои геополитические интересы». «Мы быть разменной картой в этом отношении не должны», - сказал он.

А.МОРОЗ выразил убеждение, что в настоящее время нужно строить архитектуру европейской безопасности.