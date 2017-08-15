В Северной Каролине митингующие опрокинули памятник войскам Конфедерации

В американском городе Дарем, штат Северная Каролина, участники акции протеста опрокинули памятник войскам Конфедерации, сообщает телеканал WNCN.

Отмечается, что участники акции выступали против расизма и фашизма.

Они скандировали: "Нет Ку-клукс-клану! Нет фашизму!". После этого несколько человек повалили на землю памятник с помощью каната, а затем участники акции начали пинать ногами упавшую статую.

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Памятник солдату времен Гражданской войны в США, установленный в 1924 году, находился перед зданием местного муниципалитета. На нем было написано "Конфедеративные штаты Америки".

"Такие памятники стоят по всей стране, их нужно убрать", - заявил организатор акции Лон Трэн.

Акция протеста в Дареме прошла после столкновений ультраправых организаций и их противников в Шарлотсвилле, штат Виргиния. В результате столкновений пострадали около 40 человек. На территории штата был введен режим чрезвычайного положения.