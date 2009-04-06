Завтра Всемирный банк обнародует новый прогноз для Украины

Во вторник, 7 апреля, Всемирный банк обнародует новый ежеквартальный макроэкономический прогноз для Украины и оценку структурных реформ в государстве.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ВБ в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП в 2009 году с 4,5% до уровня «минус 4%».

При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила – 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом, рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.