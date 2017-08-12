Международный уголовный суд продолжит расследование агрессии РФ в Грузии в 2008 году

Международный уголовный суд в бюджете на 2018 определит ресурс, необходимый для расследования российско-грузинской войны 2008 года. Об этом пишет "Грузия Online" со ссылкой на интервью пресс-спикера МКС Фади эль-Абдалла.

"Ассамблея стран-членов Международного уголовного суда в целом ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации Грузии.

Следует отметить, что страны не финансируют отдельно активности Международного суда. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования, и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре"- отметил он.

Было выражено предположение, что члены-страны Римского статута, которые со своей стороны финансируют расследования Международного уголовного суда, возможно, сократят бюджет для расследования преступлений войны в разных регионах. Часть экспертов связывала это с излишней активностью суда, и ростом российского влияния. Разговоры о бюджетных изменениях в МУС последовали за отсрочкой открытия офиса представительства Гааги в Тбилиси.

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В международном суде отмечают, что в текущем расследовании августовской войны 2008 года офис прокурора Фату Бенсуды руководствуется основными и строгими принципами независимости, беспристрастности, и объективности.

Как известно, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированными Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более 2 тысяч получили ранения.