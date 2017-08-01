"Америка стоит с Грузией": Пенс выразил позицию США по оккупации Россией грузинской земли

Вице-президент США Майк Пенс подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии во время визита в Тбилиси и осудил агрессию и оккупацию грузинской территории со стороны России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Америка стоит с Грузией", - сказал Пенс 1 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Георгием Квирикашвили. "Сегодня Россия по-прежнему занимает пятую часть территории Грузии", - сказал Пенс.

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По его словам, Соединенные Штаты Америки решительно осуждают оккупацию Россией грузинской земли.

Кремль признал сепаратистские регионы Грузии Абхазии и Южной Осетии независимыми странами после того, как в 2008 году провел пятидневную войну против Тбилиси. Россия размещает большое количество войск в двух сепаратистскихрегионах. Пенс заявил, что вскоре Трамп подпишет законодательство, которое наложит дополнительные экономические санкции на Россию.