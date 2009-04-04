НАТО назвало нового генсека

Новым Генеральным секретарем НАТО избран премьер-министр Дании Андрес Фод РАСМУССЕН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после завершения саммита НАТО его действующий Генеральный секретарь Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Президент Франции Николя САРКОЗИ в свою очередь поздравил датский коллегу с избранием и отметил, что решение было принято странами - членами НАТО единогласно.

Как сообщал УНИАН, против кандидатуры А.РАСМУССЕНА выступала Турция, которая была недовольна тем, как он вел себя в 2006 году во время скандала, когда одно из датских изданий опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда, что вызвало волну протестов в исламском мире.