По меньшей мере 13 человек погибли от авиаударов США по Пакистану

По меньшей мере 13 человек погибли в результате нескольких авиаударов ВВС США по граничащему с Афганистаном району Датта-Кхел в пакистанcкой провинции Северный Вазиристан.

Как передает Лента.Ru, удары были нанесены около 3.00 субботы по местному времени (02:00 мск) по предполагаемым базам боевиков движения "Талибан" и "Аль-Каеды".

Личности погибших пока не установлены. По словам пакистанских властей, из 13 человек не менее десяти являлись боевиками.

Агентство напоминает, что в результате последнего авиаудара в Северном Вазиристане 1 апреля погибли 12 человек. Всего же с августа 2008 года с помощью беспилотных самолетов США нанесли более 30 авиаударов по боевикам "Талибана", уничтожив не менее 300 человек. Между тем власти Пакистана возражают против этой тактики, поскольку в ходе налетов гибнут мирные граждане страны.