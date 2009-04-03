Обама убежден, что НАТО должно помочь Афганистану

Президент США Барак ОБАМА убежден в том, что НАТО должно помочь правительству Афганистана обеспечить безопасность в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Б.ОБАМА заявил сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в немецком Баден-Бадене в первый день саммита НАТО.

«Мы должны осуществить дополнительные усилия для успеха. Для того, чтобы содействовать афганскому правительству в обеспечении безопасности в стране», - сказал Президент США.

Он отметил, что сегодня, особенно во время экономического кризиса, граждане США, Германии и других стран-членов НАТО могут спросить, зачем войска союзников продолжают находиться в Афганистане.

«Но мы, все союзники, убеждены, что на этой территории не должны убивать наших граждан», - отметил Б.ОБАМА.

Как сообщал УНИАН, одной из тем юбилейного, 60-го саммита НАТО является стратегия относительно Афганистана.