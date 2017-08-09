Из-за ударов ВВС коалиции в Сирии погибли 29 мирных жителей

В результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции в сирийском городе Ракка погибли по меньшей мере 29 мирных жителей, заявили правозащитники, как сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Среди погибших - 14 детей и семья, которая покинула опустошенную Пальмиру. В коалиции пока не прокомментировали этот инцидент.

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Напомним, что по состоянию на конец июля поддерживаемые США Сирийские демократические силы отвоевали у боевиков Исламского государства половину города Ракка.

По данным ООН, в осажденном городе могут находиться от 20 до 50 тысяч мирных жителей. Около 200 тысяч человек покинули Ракку, однако те, кто остался, находятся в плачевном положении.

Джихадисты ИГИЛ считают Ракку своей сирийской столицей.