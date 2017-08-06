Член Конгресса США перепутала Пенса с Путиным, пригрозив российскому президенту импичментом (видео)

Член палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс пообещала устроить импичмент президенту России Владимиру Путину, перепутав главу РФ с вице-президентом США Майком Пенсом, передает The Washington Free Beacon.

Ведущая спросила представителя Конгресса, справился бы Пенс с обязанностями президента США лучше Трампа. На это Уотерс ответила "Когда закончим с Трампом, мы должны взяться за Путина. Он следующий".

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Тогда ведущая переспросила, Путин или Пенс. "Пенс", - ответила член палаты представителей Конгресса США.

Затем, чтобы сгладить неловкий момент, телеведущая добавила, что они "убьют двух зайцев: Трампа и Путина, а затем примутся за Пенса".

Ранее вице-президент США Майкл Пенс призвал Россию прекратить свою деятельность по дестабилизации ситуации в Украине.