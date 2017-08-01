Вице-президент США призвал Россию прекратить попытки дестабилизировать Украину

Вице-президент США Майкл Пенс призвал Россию прекратить свою деятельность по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Грузии, передает пресс-служба Белого дома.

"Санкциями, которые президент Трамп подпишет на этой неделе, наша страна посылает четкое послание и призывает наших европейских союзников присоединиться к нам в требовании того, чтобы дестабилизирующая деятельность России в Украине, поддержка режимов изгоев, таких как Иран, Сирия и Северная Корея, должны измениться", - заявил Пенс.

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Напомним, ранее Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп очень скоро подпишет закон о введении санкций против России. По словам вице-президент США, для их отмены требуется выполнение Москвой своих обязательств.