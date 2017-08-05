В Турции перевернулся автобус: 5 человек погибли, 36 пострадали

В районе города Мерзифон (провинция Амасья, север Турции) перевернулся автобус. В результате аварии погибли не менее пяти человек, 36 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на телеканал NTV.

По предварительной информации, автобус стамбульской частной компании İhsan Güleryüz на высокой скорости съехал с трассы, сбил ограждения и упал в кювет.

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По данным телеканала, автобус с пассажирами следовал из Стамбула в провинцию Самсун на севере страны.

Также стало известно, что среди погибших оказался и водитель автобуса. Сейчас устанавливаются причины аварии.