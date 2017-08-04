Bloomberg: По сообщениям, Мюллер будет использовать большое жюри в Вашингтоне в российском расследовании

Специальный прокурор Роберт Мюллер использует федеральное большое жюри в Вашингтоне, чтобы собрать информацию, поскольку он расследует вмешательство России в выборы 2016 года и возможный сговор со стороны партнеров кампании Трампа, говорят трое людей, знакомых с расследованием. Об этом пишут Крис Стром, Шэннон Петипис, Дэвид Ворикос и Лора Литвен в статье "По сообщениям, Мюллер будет использовать большое жюри в Вашингтоне в российском расследовании", опубликованной на сайте Bloomberg.

Мюллер обратился к большому жюри в Вашингтоне, в дополнение к одному в Александрии, штат Вирджиния, которое уже участвует в расследовании, рассказали люди, которые попросили не называть их, чтобы обсудить сложный юридический вопрос. Во время выступления в Западной Вирджинии в четверг, президент снова раскритиковал расследование, назвав его "абсолютной выдумкой".

Большое жюри помогает прокурорам определять, следует ли предъявлять обвиняемому уголовные обвинения или выносить обвинительный вердикт. Жюри может выдавать повестки для изъятия документов, и вызова свидетелей, которые дают показания под присягой и могут быть привлечены к ответственности за неправдивые показания. Пока неясно, начало ли большое жюри Вашингтона слушания свидетелей.

Офис Мюллера отказался от комментариев, о чем сообщил в своем письме его представитель Джошуа Стьюв. В четверг The Wall Street Journal сообщил о привлечении специальным прокурором большого жюри в Вашингтоне.

Тай Кобб, специальный адвокат президента, сказал в заявлении, опубликованным Белым домом, что он не знал, что Мюллер прибегнул к помощи большого жюри в Вашингтоне.

"Дела большого жюри, как правило, секретны", - сказал Кобб. "Белый дом выступает за все, что ускоряет справедливое завершение его работы", и "стремится полностью сотрудничать с Мюллером". Он сказал, что "у нас нет оснований полагать", что Трамп лично находится под следствием.

Джон Доуд, сторонний юрист Трампа, сказал, что не получал никакого сообщения от большого жюри, и добавил: "Президент Трамп не находится под следствием".

В последние недели Мюллер расширил сферу своего расследования, чтобы изучить широкий спектр сделок Трампа, а также его сотрудников, сообщил человек, которому известны детали расследования.

Деловые сделки

Следователи также изучают деловые отношения его зятя, Джареда Кушнера, теперь советника Белого дома, и бывшего председателя кампании Трампа Пола Манафорта, говорят двое других людей, знакомых с расследованием. Все люди говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить продолжающееся расследование.

Мюллер также попросил Белый дом сохранить все сообщения, связанные с июньским собранием в 2016 году, в ходе которого старший сын президента Дональд Трамп-младший, Кушнер и Манафорт встречались с российским адвокатом Натальей Весельницкой и российско-американским лоббистом и бывшим офицером советской контрразведки Ринатом Ахметшиным.

Расследование в отношении России привело в ярость Трампа, часто провоцировало вспышки гнева в Twitter и комментариях. На встрече в четверг вечером в Западной Вирджинии он сказал радостной толпе, что предположения о сговоре с Россией являются "абсолютной выдумкой", и что его стимулируют демократы, возмущенные поражением на ноябрьских выборах.

"Причина, по которой демократы говорят только о полностью сфабрикованной российской истории, заключается в том, что у них нет ни сообщений, ни повестки дня и никакого видения", - сказал Трамп. "Они пытаются обманом лишить вас лидера, с помощью поддельной истории, унижающей всех нас и, что самое главное, унижающей нашу страну и Конституцию".

Проблема обеих партий

Но речь идет не только о демократах. Обеспокоенность по поводу того, что Трамп хочет заменить Мюллера, стала стимулом для обеих партий в Сенате. Они подали законопроект, который "позволит осуществлять судебный контроль", если специальный прокурор будет уволен. Согласно одной из мер (авторы: республиканец Том Тиллис и демократ Крис Кунс), если судейская коллегия не увидит обстоятельных причин для увольнения, лицо будет немедленно восстановлено в качестве специального прокурора.

"На мой взгляд, это отражает более широкую обеспокоенность обеих партий из-за того, что президент может предпринять ненадлежащие действия, чтобы вмешаться в текущую важную работу Боба Мюллера", - сказал Кунс журналистам.

Отдельный законопроект позволит только генеральному прокурору или действующему генеральному прокурору уволить специального прокурора по надлежащей причине, и предусматривает, что такие действия будут рассмотрены коллегией федеральных судей.

Его представили сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины и сенатор Кори Букер, демократ из Нью-Джерси.

Кунс сообщил журналистам, что он свяжется с Грэмом, Букером и Судебным комитетом Сената для совместной работы.

Между тем, Кунс сказал, что план Сената по проведению "формальных" сессий во время августовского перерыва может позволить принять меры согласно закону, если президент будет действовать против Мюллера в отсутствие законодателей.

Законодатели обеих партий встревожились после того, как Трамп начал публично критиковать Мюллера. Юридическая команда президента изучает потенциальные конфликты с участием некоторых следователей Мюллера, в том числе были ли пожертвования для кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп также публично предупредил, что для Мюллера неприемлемо расследовать финансы его семьи.