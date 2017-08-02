Из парижского Лувра эвакуировали посетителей из-за случайно сработавшей сигнализации

Сегодня, 2 августа, из музея Лувр в столице Франции Париже эвакуировали всех посетителей. Об этом сообщает информагентство FranceNews24.

"Эвакуация музея Лувр, закрыт доступ к станции метро", - сказано в сообщении.

В то же время, как сообщили "ТАСС" в администрации Лувра, в музее случайно сработала пожарная сигнализация, из-за чего посестители начали самостоятельно покидать помещения, а никакой эвакуации не проводилось.

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"Произвольно сработала пожарная сигнализация. Часть посетителей, услышав звук сирен и автоматически передаваемые через репродукторы сообщения о тревожной ситуации, начала самостоятельно покидать помещения музея и выходить на улицу. Никакой эвакуации не производилось. Пожарные также прибыли в музей по автоматическому вызову, направленному электронной системой", - рассказали в администрации.

Как сообщал УНИАН, ранее пожар вспыхнул в 5-звездочном отеле в Анталии. Из гостиницы эвакуировали 400 человек.