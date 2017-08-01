Washington Post объяснил, как Россия и США оказались на пути к новой холодной войне

США и Россия достигли новой низшей точки в отношениях после усиления санкций и ответа на них. Через 25 лет после окончания холодной войны отношения снова стали чрезвычайно холодными.

Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии издание Washington Post, подчеркивая, что нынешнее напряжение появилось вовсе не потому, что США вдруг захотели возвращения старого врага, передает ZN.UA.

То, что произошло - это результат плохих решений президента России Владимира Путина. И эти решения были приняты намеренно, возможно, из-за внутриполитических интересов самого российского президента.

Путин решил захватить украинский Крым, а затем разжечь боевые действия на востоке Украины в 2014 году, нарушив нормы о национальном суверенитете, которые были приняты после Второй мировой войны. Война на Донбассе - это ничто иное, как тактика Путина посеять еще большую нестабильность в Украине после революции и бегства пророссийского президента Виктора Януковича.

"Путина разозлило украинское решение подписать соглашение с Евросоюзом, но Украина - не вассал России. А претензии Путина на собственную сферу влияния нежизнеспособны. Санкции, введенные США и Европой, были ответом на плохо оцененное импульсивное решение российского президента применить насилие как инструмент запугивания и принуждения", - говорится в статье.

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Другим неудачным, но преднамеренным его решением было вмешательство в выборы в США. Путин не может избежать ответственности за попытки навредить кандидату в президенты Хиллари Клинтон. Российский президент был раздражен тем, что она, будучи Госсекретарем США, поддержала протесты в России в 2011-2012 году. Но в целом он ошибается, когда думает, что Америка организовала те акции народного недовольства.

Сейчас Путин и его соратники цинично отрицают попытки вмешаться в американские выборы, но безусловно они знают, что произошло и как. Санкции, введенные президентом Бараком Обамой в декабре прошлого года, а также те, которые одобрил Конгресс, не появились с пустого места. Они стали логичным ответом на попытки Путина подорвать американскую демократию.

Принесли ли все эти решения хоть какие-то позитивные последствия для России глобальной стабильности? Путин ведет себя так, потому что считает, что агрессия делает Россию сильнее. Вероятно, в его мире "нулевого результата" посеянный им хаос в американской политике приносит российскому президенту удовольствие. Но его тактика принесла негативные последствия для Москвы как в случае агрессии против Украины, так и после вмешательства в политику в США. Решение Путина дорого обошлись России, ее экономике и народу.

"Мы долгое время верили, что сотрудничество США и России важно для предотвращения просчетов. И очень важно, чтобы Вашингтон и Москва продолжали говорить друг с другом. Но Путину не стоит ждать, что Запад вдруг простит или забудет о его плохих решениях. Он поступит умнее, если начнет работу над устранением источника напряжения вместо того, чтобы придумывать новые способы его усилить", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.