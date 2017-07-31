Дестабилизирующие действия РФ в Украине и поддержка преступных режимов неприемлемы - Пенс

Дестабилизирующие действия России, поддержка Россией преступных режимов, действия РФ в Украине - неприемлемы.

Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил 30 июля во время визита в Таллинн, сообщает Голос Америки.

В частности, Пенс прокомментировал недавно принятый в Конгрессе закон относительно санкций против России и позицию США относительно защиты их восточно-европейских партнеров от российской агрессии.

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"Президент дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка преступных режимов, ее действия в Украине, все это неприемлемо. Президент дал четко понять, что скоро он подпишет законопроект о санкциях, который принял Конгресс. В то же время, четко демонстрируя наши намерения, мы ожидаем, что поведение России изменится. Президент и я очень надеемся, что поведение российского правительства изменится, как по отношению к Украине, так и в отношении поддержки преступных режимов Ирана и Северной Кореи", - сказал Пенс.

Он также заверил европейских партнеров в непоколебимой поддержке США. "Президент Трамп отправил меня в Европу с очень простым месседжем. А именно – "Америка превыше всего" не означает "Америка в одиночестве". Мое послание странам Балтии будет таким же, как мое послание во время визита в Грузию и Черногорию - наши восточноевропейские союзники, мы стоим с вами на одной стороне ради свободы. Это большая честь быть на вашей стороне", - сказал вице-президент Пенс.

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