Экс-посол США: в РФ нет столько американских дипломатов, сколько хочет выслать Путин

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол сомневается, что в России есть 755 дипломатов США. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что столько американцев из дипучреждений должны перестать работать в РФ.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", – написал он.

We dont have 755 American diplomats in Russia. https://t.co/KpgZMdCODP — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

На замечание журналиста Эндрю Рота о том, что многие из этих сотрудников – вспомогательный персонал, а не дипломаты, Макфол вспомнил: "Когда я был там, у нас не было столько американцев во всем посольстве".

Читайте такжеВ Госдепе США прокомментировали решение РФ выслать американских дипломатов

Are we sure 755 Americans will be leaving? We didn't have that many Americans in the entire embassy when I was there . https://t.co/80rTZU7OP4 — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

"Если эти сокращения реальные, россиянам следует ожидать неделями, а то и месяцами получения виз на приезд в США", – написал также он.

If these cuts are real Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года в администрации президента США Барака Обамы приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытие двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве и вероятное вмешательство Кремля в избирательную кампанию.

Администрация Обамы отметила, что дипломатические особняки в Нью-Йорке и Мэриленде "использовались российским персоналом для целей, связанных с разведкой".

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что не намерен осуществлять зеркальные меры, поскольку надеется улучшить отношения с США после прихода в Белый Дом нового президента Дональда Трампа.