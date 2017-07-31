Экс-посол США: в РФ нет столько американских дипломатов, сколько хочет выслать Путин

10:19, 31 июля 2017
Мир
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Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 американских дипломатов.

Иллюстрация / REUTERS

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол сомневается, что в России есть 755 дипломатов США. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что столько американцев из дипучреждений должны перестать работать в РФ.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", – написал он.

На замечание журналиста Эндрю Рота о том, что многие из этих сотрудников – вспомогательный персонал, а не дипломаты, Макфол вспомнил: "Когда я был там, у нас не было столько американцев во всем посольстве".

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"Если эти сокращения реальные, россиянам следует ожидать неделями, а то и месяцами получения виз на приезд в США", – написал также он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016 года в администрации президента США Барака Обамы приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытие двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве и вероятное вмешательство Кремля в избирательную кампанию.

Администрация Обамы отметила, что дипломатические особняки в Нью-Йорке и Мэриленде "использовались российским персоналом для целей, связанных с разведкой".

Президент России Владимир Путин после этого заявил, что не намерен осуществлять зеркальные меры, поскольку надеется улучшить отношения с США после прихода в Белый Дом нового президента Дональда Трампа.

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