Герой России, враг Кадырова Ямадаев умер после покушения в Дубае

Герой России Сулим Ямадаев, на которого в минувшие выходные было совершено покушение, умер в понедельник в госпитале в Дубае, сообщил РИА Новости по телефону из родового села Ямадаева Гудермеса близкий родственник погибшего.

"Сулим скончался от полученных ранений в понедельник в одном из госпиталей Дубая", - сказал он. Ранее генконсул РФ в Дубае сообщил, что пока не располагает информацией о том, что убитый в ОАЭ уроженец Чечни - это Герой России Сулим Ямадаев.

В свою очередь кореспондент РИА Новости, находящийся в Гудермесе, сообщает, что во дворе дома родственников Сулима Ямадаева началась подготовка к прощанию. Женщины убирают двор, готовя его для приема многочисленных гостей. Дом Ямадаева, стоявший напротив, был сожжен и разрушен "кровниками".

Правоохранительные органы Чечни обвиняют бывшего командира батальона "Восток"Сулима Ямадаева и его брата Бадруди в убийствах, похищении людей, вымогательстве. В Гудермесе, втором по величине городе Чечни, 14 апреля 2008 года произошел конфликт между охранниками президента республики Рамзана Кадырова и Ямадаева. Причиной случившегося стало ДТП, так как машины не уступили друг другу дорогу. Некоторое время спустя братьев Ямадаевых обвинили в причастности к преступлениям. Затем Минобороны РФ заявило о расформировании специальных чеченских батальонов "Восток"и "Запад", ранее подчинявшихся ГРУ Генштаба ВС РФ. Костяк батальона "Восток"составляли сторонники клана Ямадаевых - в основном выходцы из города Гудермеса и Гудермесского района. Брат Сулима, Герой России Руслан Ямадаев был убит 24 сентября 2008 года в Москве. Машину, в которой он находился, обстреляли на Смоленской набережной в центре столицы.