Компания Shell в Роттердаме приостановила работу нефтезавода после пожара (видео)

Из-за пожара на электроподстанции нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила о временной остановке работы крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает The Guardian.

"Shell находится в процессе закрытия всех объектов на территории завода",— сказал представитель компании.

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По его словам, на возобновление работы может уйти до нескольких дней. Также Shell не подтвердила сообщения СМИ о том, что пожар, возможно, был вызван коротким замыканием. Вместо этого компания заявила, что «будет ждать, чтобы узнать больше об обстоятельствах инцидента».

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell. Shell Pernis является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в Европе и одним из крупнейших в мире. Ежедневно завод перерабатывает 416 тысяч баррелей нефти-сырца, 800 цистерн НПЗ способны одновременно аккумулировать 5 миллиардов литров топлива.