В Роттердаме произошел пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы (фото, видео)
Отмечается, что никаких признаков утечки вредных веществ в результате пожара нет.
В ночь на воскресенье в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell, крупнейшем в Европе. Об этом сообщает Telegraaf.nl, передает Европейская правда.
Industriebrand bij #Shell kleurt hemel oranje boven Merwe-Vierhavens aan andere zijde Nieuwe Maas. #Rotterdam#GRIP1pic.twitter.com/Aj5cEatkpt— Freek Houweling (@freekh) July 29, 2017
Возгорание произошло на высоковольтной подстанции на территории НПЗ, в результате чего весь завод оказался без света. На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сообщается, что всполохи пламени были хорошо заметны в разных частях города.
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Industriebrand bij #Shell kleurt hemel oranje boven Merwe-Vierhavens aan andere zijde Nieuwe Maas. #Rotterdam#GRIP1pic.twitter.com/Aj5cEatkpt— Freek Houweling (@freekh) July 29, 2017
Пожарным удалось взять огонь под контроль к утру воскресенья. Отмечается, что никаких признаков утечки вредных веществ в результате пожара нет. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.
Shell Pernis является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в Европе и одним из крупнейших в мире. Ежедневно завод перерабатывает 416 тысяч баррелей нефти-сырца, 800 цистерн НПЗ способны одновременно аккумулировать 5 миллиардов литров топлива.
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