В Роттердаме произошел пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы (фото, видео)

15:30, 30 июля 2017
Мир
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Отмечается, что никаких признаков утечки вредных веществ в результате пожара нет.

Ежедневно завод перерабатывает 416 тысяч баррелей нефти-сырца / Twitter Ruud Rotterdam 1971 @Rotterdam1971

В ночь на воскресенье в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell, крупнейшем в Европе. Об этом сообщает Telegraaf.nl, передает Европейская правда.

Возгорание произошло на высоковольтной подстанции на территории НПЗ, в результате чего весь завод оказался без света. На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сообщается, что всполохи пламени были хорошо заметны в разных частях города.

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Пожарным удалось взять огонь под контроль к утру воскресенья. Отмечается, что никаких признаков утечки вредных веществ в результате пожара нет. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Shell Pernis является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в Европе и одним из крупнейших в мире. Ежедневно завод перерабатывает 416 тысяч баррелей нефти-сырца, 800 цистерн НПЗ способны одновременно аккумулировать 5 миллиардов литров топлива.

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